Palinsesti Mediaset | è rivoluzione | Enrico Papi al posto della D’Urso | Del Debbio raddoppia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono in arrivo grandi novità per quanto riguarda il palinsestodel prossimo autunno/inverno. Nelle ultime ore sono infatti arrivate conferme e indiscrezioni che lasciano davvero di stucco. In primis il ritorno dialla conduzione del celebre programma La Pupa e il Secchione, e infine la notizia circa la volontà di Rete 4 dire l’appuntamento settimanale di Dritto e L'articolo proviene da KontroKultura.

In attesa di conferme, non resta che attendere l'arrivo del 4 luglio con la presentazione ufficiale deiper la stagione 2023/2024. Solo allora sapremo se tutte le indiscrezioni ...L'appuntamento, in ogni caso, è fissato al 4 luglio: lì si conosceranno finalmente iufficiali. Fabbri in tv dopo il matrimonio. Tifo social: "Eroe della diretta" Sterzando la ...Senza smentite né conferme, bisognerà aspettare il prossimo 4 luglio , quando ci sarà la presentazione ufficiale deiper la stagione 2023 - 24, per saperne di più. I talk di Rete ...