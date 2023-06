PALINSESTI 2-8 LUGLIO 2023 | LA NUOVA SERIE DI RAI1 REVIVAL | LE TECHE IN PRIMA SERATA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 26 giugno 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 2 all’8. Il mese disi aprirà sucon le repliche de “Il Giovane Montalbano”. Il martedì invece debutta lathriller “: Un Cuore, Due Destini”. Canale 5 invece propone “Una Mamma all’Improvviso 2” invisione. Non mancheranno le consuete repliche (5 proposte in replica nelle sole due ammiraglie) che invaderanno pure Tv8. PALISESTI RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE 2-8ultimo aggiornamento: 26/06 D Scomparsa R D Coach Carter 1°Tv L Il Giovane Montalbano R L Temptation Island M: Un Cuore, Due Destini new M Una Mamma all’Improvviso 2 1°Tv M Un Amore in Fondo al Mare 1°Tv M New Amsterdam ...