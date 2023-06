(Di lunedì 26 giugno 2023) Festeggiano DanielGala nella finale delai2023. Ieri sera, nell’ultima partita che si è giocata sul campo allestito nell’affascinante Piazza del Mercato di Cracovia (Rynek Glówny), i due(teste di serie n.2) hanno disputato un’ottima finale contro i loroAlonsoe Pablo(coppia n.1 del seeding) e si sono imposti con un6-3 in un’ora e 9 minuti di gioco. Perè così arrivata la seconda medaglia d’oro in questa competizione dopo la vittoria anche nel duo misto, mentre per Gala la prima in seguito al bronzo nel misto. È stata una finale perfetta per i giovani ...

Questi antidoti sono farmaci che funzionano neutralizzandoeffetti del veleno nel corpo. L'...di Aver Ingerito Anisakis Chi sono i Personaggi Principali di Naruto Come Diventare Bravi aIlinsegue l'obiettivo a cinque cerchi, e Capralos traccia la via da seguire persport che hanno questa ambizione: "I Giochi Europei rappresentano un grande step in avanti per una ...Ilinsegue l'obiettivo a cinque cerchi, e Capralos traccia la via da seguire persport che hanno questa ambizione: "I Giochi Europei rappresentano un grande step in avanti per una ...

Padel, gli spagnoli Santigosa/David conquistano l'oro ai Giochi Europei! Battuti i connazionali Rodriguez/Garcia nel doppio maschile OA Sport

Festeggiano Daniel Santigosa e David Gala nella finale del doppio maschile ai Giochi Europei 2023. Ieri sera, nell'ultima partita che si è giocata sul campo allestito nell’affascinante Piazza del Merc ...Vedendo le avversarie (importante sottolineare che mancavano tutte le big) e il tabellone la possibilità di raggiungere qualcosa di grande c'era, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo un oceano che ta ...