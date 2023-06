Padel | Giochi Europei | storico oro azzurro conquistato da Orsi e Marchetti

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Prima storica medaglia d’oro nelitaliano aidi Cracovia: successoin 2 ore e 50 minuti da Carolinae Giorgia. Le due italiane hanno battuto, fra semifinale e finale, due coppie spagnole: prima Canovas-Martinez e poi le prime teste di serie Marta Barrera e Marta Caparros, chiudendo in 6-4 4-6 7-5 per le azzurre. L’altra medaglia italiana l’hanno vinta infine nel misto Marco Cassetta e di nuovo Giulia Sussarello, che hanno perso per 6-3 7-5 la finale per l’oro contro gli spagnoli Noa Canovas e Daniel Santigosa. SportFace.