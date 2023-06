Padel | EROICHE! Orsi Marchetti rendono grande l’Italia | spagnole battute | oro epocale ai Giochi Europei!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Vedendo le avversarie (importante sottolineare che mancavano tutte le big) e il tabellone la possibilità di raggiungere qualcosa dic’era, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un oceano che tante volte non si riesce a superare. Non è però il caso di Carolinae Giorgia, che in questa domenica sera di giugno hanno regalato un’immensa gioia a tutti i tifosi italiani. Le due azzurre hanno vinto una magnifica medaglia d’oro nel doppio femminile diaiEuropei 2023 a Cracovia (Polonia): un risultato storico per il nostro Paese. Un traguardo raggiunto grazie a un percorso perfetto, cominciato mercoledì con la vittoria al primo turno (contro le finlandesi Saarteinen/Sillanpaa) e terminato questa sera nel campo allestito nell’affascinante Piazza del Mercatodi Cracovia ...