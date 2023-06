Ostia | scontro auto-scooter | centauro in codice giallo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Brutto incidente questa mattina a, intorno alle ore 9:30. Un’e unoT-MAX si sono scontrati violentemente, per ragioni ancora al vaglio, in via di Castel Fusano, all’altezza del civico 160, a poca distanza da via dei Pescatori. A seguito dell’impatto il conducente delloè rimasto ferito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che – dopo i primi soccorsi sul posto hanno trasportato l’uomo inall’ospedale Grassi di. Le condizioni dell’uomo fortunatamente non sono molto gravi, contrariamente a quanto si temeva inizialmente. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare. Terribile incidente sulla litoranea-Torvaianica, schianto ...

Brutto incidente questa mattina a Ostia, intorno alle ore 9:30. Un'auto e uno scooter T-MAX si sono scontrati violentemente, per ragioni ancora al vaglio, in via di Castel Fusano, all'altezza del civi ...