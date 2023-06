Ostia antica festival-Il Mito e il Sogno | il programma della rassegna di musica e teatro

(Di lunedì 26 giugno 2023)– Il 21 giugno si è aperta l’ottava edizione– Ile il, organizzata del consorzio di imprese AnticoRomano in collaborazione con il Parco Archeologico di. Annunciati grandi artistiscena italiana e internazionale che animeranno il palcoscenico delRomano con spettacoli difino alla fine di settembre. Come sottolinea Alessandro D’Alessio, Direttore del Parco Archeologico di: “Giunti al 101mo anno di utilizzo in età contemporanea – quasi senza soluzione di continuità dal 1922 – del ...

C., che vengono narrate con ricchezza di dettagli in quello che l'équipe del parco archeologico didefinisce 'un reperto di straordinaria importanza'. Perché quello riportato alla luce ...L'agenda di Sky Arte, daalla Pinacoteca di Brera Lunedì 26 giugno alle 11.25 Sky Arte, per la serie Musei, ci guida tra le sale della Pinacoteca di Brera in compagnia di Fabrizio ...Il concerto che ha tenuto venerdì sera al Teatro Romano dilo proietta di diritto tra le leggende dei palchi estivi di questo 2023. Il suo concerto "Immersivo", il "Visual Concert", ha ...

Al teatro romano di Ostia Antica il saggio di fine anno della "Ylenia Centra Studio Danza" di Fiumicino Il Faro online

Si sa, Roma è una città ricchissima di storia è la meravigliosa scoperta effettuata sul litorale ne fornisce l’ennesimo esempio. Svelate le memorie dell’imperatore Adriano grazie una preziosa lastra d ...Un cartello affisso dal Comune avverte che è assente l'assistenza ai bagnanti, ma certo chi ha deciso di prendere la tintarella presso una delle spiagge libere di Ostia, non si aspetta di trovare, all ...