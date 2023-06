Osimhen-Napoli | la quiete prima della tempesta

Il, che potrebbe salutaredirezione Liverpool, lo farebbe più a cuor leggero se il sostituto fosse Højlund. Lo stesso ragionamento che fa l 'Udinese in caso di addio a Beto che, ...Più lontano il, che si avvicinò a lui all'epoca dell'Inter, ma che se dovesse salutarepunterà su profili più di prospettiva. NO ALL'ARABIA - E all'estero Per ora il mercato non ...Le novità, semmai ci saranno, verranno a tempo debito ma fare intendere che il mercato deldipenda solo dall'esitofrancamente è un messaggio piuttosto forzato. Sicuramente De ...

I francesi si sono fatti avanti per cercare di riportare nel campionato di Ligue 1 l'ex attaccante del Lille. Ci sono i presupposti perché si accenda una vera e propria asta per Victor Osimhen. L’atta ...Il Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "La distanza tra Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen è la seguente: 5.980. E sia chiaro, non sono milion ...