Osimhen miglior giocatore africano dell’anno ai Ghana Football Awards

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor, vince il premio diai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The(@ha commentato la vittoria del premio con queste parole: «E’ un grande privilegio vincere questo premio, un onore. Ringrazio coloro che hanno votato per me e gli organizzatori deiper il loro supporto. Continuerò a rendere orgogliosa l’Africa». L'articolo ilNapolista.

Victor Osimhen ha fatto scorta di riconoscimenti anche nel proprio paese. L'attaccante del Napoli, infatti, ha appena vinto il premio Ghana Football Awards con il riconoscimento di "giocatore"

