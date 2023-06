Osimhen | incognita futuro | tra il rinnovo con il Napoli e mezza Europa in fila per lui

(Di lunedì 26 giugno 2023) La distanza tra Aurelio De Laurentiis e Victorè la seguente: 5.980. E sia chiaro, non sono milioni di euro: sono i chilometri che separano Ischia, dove ieri Aurelio ha nuotato per il weekend ,...

L'apertura, comunque, è la base di partenza,lo ha spiegato con chiarezza: " A Napoli sto benissimo, vediamo cosa dirà il presidente. Accetterò le decisioni ", ha detto a fi ne campionato. Ma ...Ovviamente c'è anche l', con Garcia che avrebbe fatto il nome di Jonathan David del Lille nel caso di addio del nigeriano.Leggi anche Le prime parole di Garcia alla presentazione: il Napoli studia già le alternative

Il futuro di Victor è il primo passo per continuare a sognare per Aurelio De Laurentiis. I club esteri attendono sviluppi: Real, Psg e United in agguato. Anche il Liverpool ci prova ma è fuori dalla C ...Calciomercato Napoli: De Laurentis annuncia il rinnovo biennale di Osimhen, la cessione però resta ancora un’incognita nel caso dovessero arrivare offerte ...