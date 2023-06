Osimhen i soldi non sono tutto | la strategia di De Laurentiis per tenerlo a Napoli

(Di lunedì 26 giugno 2023) Victored Aurelio Decercano il rinnovo di contratto, l’obiettivo è restare a. Tutte le notizie. Notizie Calcio– Da settimane oramai si parla di un interesse della Premier League e del Psg per Victor. Decontinua a tenere alta l’asticella per una cessione, che si è alzata ancora di più dopo alcune valutazioni di mercato. Perché se Tonali viene pagato 70 milioni di euro, allora un giocatore comevale più di 150 milioni di euro. De: prove di accordo sul rinnovo Venerdì scorso c’è stato un incontro tra Aurelio Dee l’agente di Victor. Filtra ottimismo per il rinnovo di contratto. Su Il Mattino in edicola ...

Commenta per primo L'Italia Under 21 batte 3 - 2 la Svizzera agli Europei Under 21 in Romania, dove oggi si osserva un giorno di riposo. Intanto in Serie A impazza il mercato di allenatori e ...E fu cosi che spuntò il Psg e i, mica pani e pesci, si moltiplicarono, sino a diventare una ... sono diventate delle star e il coreano aiuterà a depositare in banca 50 milioni; e, ...Il primo che li offre, si porta via. Offrendo una montagna dia lui e al Napoli. Mercato: perché De Laurentiis valutacosì tanto . Il ragionamento che fa De Laurentiis , del ...

L’Inter ha ricevuto l’offerta giusta dall’Al Nassr, la squadra di Ronaldo, poi è pronta a prendere Frattesi ma 40 milioni sono troppi. Anche il Milan non fa aste, e deve risolvere De Ketelaere. Juve c ...Il Napoli ha trasformato i suoi giocatori in un tesoro da 260 milioni. Le strategie di mercato, da Lavezzi a Cavani, Higuain e Osimhen.