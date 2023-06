Orso marsicano nel centro del paese | la sua passeggiata diventa virale

La fame lo ha spinto fino al centro storico di Vicalvi , un piccolo borgo medievale in provincia di Frosinone , dove non era mai stato. Il protagonista è un esemprare diche, ovviamente, ha scatenato la curiosità di tutto il paese ed è stato immortalato in un video che, dopo esser stato pubblicato dalla pagina Facebook della Pro Loco, è diventato subito ...Interessanti anche le altre escursioni mattutine, lungo il sentiero dell'e il giardino dell', per conoscere più da vicino le abitudini e le strategie dell'bruno. Non poteva ...E' solo e affamato. Unsi aggira in pieno giorno per le strade deserte di un piccolo borgo medioevale della Valle di Comino, in provincia di Frosinone, in cerca di cibo. Non incontra nessuno lungo il suo ...

Frosinone, orso marsicano a spasso nel borgo di Vicalvi. Video Sky Tg24

La fame lo ha spinto fino al centro storico di Vicalvi, un piccolo borgo medievale in provincia di Frosinone, dove non era mai stato. Il protagonista è un esemprare di orso marsicano ...La fame lo ha spinto fino al centro storico di Vicalvi, un piccolo borgo medievale in provincia di Frosinone, dove non era mai stato. Il protagonista è un esemprare di orso marsicano ...