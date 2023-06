Orso a passeggio in un paese del frusinate | e il sindaco mette il video sui social – Il video

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il paesino di Vicalvi si trova nel lato sud del Parco Nazionale d’Abruzzo, in provincia di Frosinone e più precisamente nella valle di Comino. Qui è molto raro (c’è chi dice che non sia mai avvenuto, almeno recentemente) che arrivino gli orsi marsicani che popolano il parco. Nei giorni scorsi, però, un esemplare si è affacciato nelle vie della cittadina. Qualcuno l’ha ripreso dall’alto e ilha pubblicato ilsul sito della pro loco. Nelle immagini il plantigrado, per nulla spaventato, passeggia per la città e poi si sposta di nuovo verso il bosco.Pagina Facebook Proloco Vicalvi su Open Leggi anche: Jj4 ed Mj5 si possono abbattere, il Tar dà ragione a Fugatti ma è tutto sospeso fino al 13 luglio. Sfuma anche l’ipotesi del trasferimento Valtellina, una famiglia e ...

Il paesino di Vicalvi si trova nel lato sud del Parco Nazionale d'Abruzzo, in provincia di Frosinone e più precisamente nella valle di Comino. Qui è molto raro (c'è chi dice che non sia mai avvenuto, ...... risale a due giorni fa, almeno secondo quanto si legge sulla pagina dell'associazione che scrive: "Ci è arrivato questo video in cui si vede un meraviglioso esemplare di, anel nostro ...... Pelosi Coraggiosi, Arca di Noè, Liberinsieme, Senzacatene e Micioamico hanno organizzato per il 24 giugno dalle 17.30 alle 19.30 un sit - in sul Pubblicoall'angolo con il liceo Respighi ...

Orso a passeggio in un paese del frusinate, e il sindaco mette il ... Open

Le associazioni animaliste Lav ed Enpa Piacenza, Pelosi Coraggiosi, Arca di Noè, Liberinsieme, Senzacatene e Micioamico hanno organizzato per il 24 giugno dalle 17.30 alle 19.30 un sit-in sul Pubblico ...Un denuncia alla procura di Sulmona per aver ripulito un vecchio sentiero di montagna, effettuando il movimento terra. Succede a Scanno, in provincia dell'Aquila, in occasione ...