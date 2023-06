Oroscopo Branko lunedì 26 giugno 2023 | Acquario sorpreso

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’diper oggi,26Ariete La giornata di oggi, 26, sarà contrassegnata da alcune opposizioni planetarie che potrebbero rendervi la vita più complicata del solito. Mercurio farà ingresso nel cielo del Cancro e potrebbe causare qualche problema di relazione con gli altri. Toro La nuova posizione di Mercurio vi favorirà soprattutto sul piano della comunicazione. Potrete beneficiare della protezione di Giove, ma in ogni caso farete bene a tutelarvi. Gemelli Il transito di Mercurio in Cancro non arrecherà né danni né benefici al vostro segno. Si tratterà di un passaggio neutrale che non modificherà sostanzialmente le cose. Cancro Dalla giornata di oggi,26, avrete Mercurio nel ...

Ariete (21 marzo - 19 aprile) Caro Ariete, questa settimana sarai particolarmente energico e deciso. Approfitta di questa spinta per concentrarti sugli obiettivi che desideri raggiungere. Sarai in ...Sagittario Amore: Per i Sagittario, l'amore potrebbe portare delle opportunità stimolanti questa settimana. Se sei single, potresti fare incontri interessanti e coinvolgenti. Se sei in una relazione, ...Leone Amore: Per i nati sotto il segno del Leone, l'amore potrebbe portare delle sfide questa settimana. Potresti sperimentare un po' di tensione o incomprensioni nella tua relazione. Tieni ...

Non vi dispiace rimboccare le maniche e darvi da fare. Oroscopo Branko Acquario Oggi lunedì 26 giugno 2023 Cari Acquario, occhio alle scelte che fate: Mercurio in Cancro si aggiunge ad un panorama ...Amico Ariete, ti preannuncio che le tue abilità sociali sono in pieno sviluppo. La tua personalità e la tua energia stanno raggiungendo livelli stratosferici! Tuttavia, attento a non trascurare il tuo ...