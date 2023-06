Ormai solo nero totale Annalisa Minetti confessa di avere perso la vista

... fra le altre cose, l'obiettivo di piazzare quei calciatorifuori dal progetto di ... McKennie non è ilcentrocampista in esubero per la Juventus. Infatti, la Vecchia Signora deve risolvere ...A ciò vanno aggiunti gli atteggiamenti da ragazzina cheGabriella sfoggia. Mentre guarda lo ... Pare però che per la piccola non ci siano staticomplimenti. Infatti la figlia di Charlene di ......vedere quasiombre e sagome ma, come spiegato nel corso dell'ampia intervista rilasciata a La verità , ora la cantante non è più in grado neanche di distinguere quelle: " Non vedo più,è ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: “Ormai solo nero totale” Corriere della Sera

Annalisa Minetti ha completamente perso la vista: la cantante ha confessato che le sue condizioni di salute sono peggiorate e adesso non vede neanche più le ombre.Annalisa Minetti, 46 anni, ormai non ci vede più. Lo racconta lei in una lunga intervista a "La verità" di avere perso completamente l'uso della vista. Un tempo ...