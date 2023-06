Orlando | «Inter | follia lasciare Bellanova! Brozovic e Onana perdita pesante»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 26 giugno 2023) In linea generalevaluta positivamente il mercato dell’. L’ex calciatore, parlando su TMW Radio, però ha qualcosa da dire su Bellanova e sui presunti addii di. PRIVAZIONE – Massimola pensa così sui primi movimenti di mercato nerazzurri: «Mi sorprende che l’abbia messo sul mercato Bellanova, perché è fortissimo. Mette sempre la palla bene. Privarsi di un giocatore così per me è una. Come sempre dobbiamo aspettare con questo mercato. Prima bisogna vedere quali giocatori l’sceglie di vendere per fare cassa e per poi fare mercato. Certo, perdere due giocatori come, soprattutto quando ha trovato ...