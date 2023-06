Ora la Nato è spaventata dal confine orientale con la Russia | mossa immediata

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) La situazione di instabilità inallarma la, che corre subito ai ripari. “Laè un vicino imprevedibile e pericoloso. È questo il problema più grande ed è da questo che derivano i pericoli per un Paese come il nostro” l'avvertimento lanciato dal ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, a margine del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. “I nostri alleati - ha continuato l'esponente del governo lituano - direbbero che ci metterebbero molto tempo ad accumulare le truppe per fare qualcosa di pericoloso alcon la. Ma ora vediamo quanto rapidamente le cose possono accadere: è bastata mezza giornata ad un distaccamento militare per arrivare a 200 km da Mosca. Quindi - dice ancora dopo il colpo di stato di Prigozhin con gli uomini della Wagner - immaginate quanto ...