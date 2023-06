Opzione donna | le lavoratrici protestano davanti al ministero | “Va ripristinata Meloni all’opposizione la sosteneva | siamo deluse”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sit-in diildel Lavoro per chiedere il ripristino di. “Stiamo chiedendo che vengacon i vecchi requisiti – spiegano – La legge attuale ha annullato questa possibilità perché ha messo paletti che sono praticamente irraggiungibili, perché per le donne è già difficile raggiungere i 35 anni di contributi”. Spesso, dicono ancora, “alla nostra etàquasi tutte figlie di genitori anziani e mamme di figli che hanno a loro volta figli”, quindi la necessità è anche quella di accedere al pre-pensionamento per “aiutare i nostri anziani e i nostri nipotini”. “Al nostro lavoro remunerato si aggiunge il lavoro di cura della famiglia, per questo chiediamo venga ...

Neppure sue per queste donne rimaste sotto il sole, che non sono state nemmeno nominate: se questo è il modo con il quale la presidente del Consiglio e la ministra rispondono alle ...... incentivi e sconti contributivi alle lavoratrici, in particolare alle lavoratrici madri, ripristino precedenti requisiti per, maggiore flessibilita' in uscita, estensione della platea ...Il capitolo risorse non sarebbe stato ancora affrontato e neppure la questione del ripristino di. Loading... Calderone ai sindacati: tempi rapidi per la cig emergenziale La ministra, a ...

Opzione donna, le lavoratrici protestano davanti al ministero: “Va ripristinata Il Fatto Quotidiano

Bombardieri ha aggiunto che "questo è il risultato di un incontro interlocutorio dal quale usciranno altri tavoli politici e tecnici, ma non c'è una risposta ...Questa mattina intorno alle ore 11 è ripartito il tavolo fra Governo e sindacati relativo alla Riforma pensioni 2024: i primi punti in agenda ...