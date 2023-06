Operaio dell’aeroporto viene inghiottito dal motore dell’aereo e muore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) È stato letteralmente risucchiato daldi un aereo passeggeri appena atterrato. Così è morto nelle scorse ore undi San Antonio, in Texas. Come riferiscono i media americani, l’incidente è avvenuto poco dopo l’atterraggio di un volo Delta da Los Angeles che stava rullando verso il gate con unacceso “quando un lavoratore è statodal”, ha riferito il National Transportation Safety Board americano in una nota. Indagini sono in corso per accertare come sia potuto succedere e le eventuali responsabilità. Solo qualche giorno fa la compagnia aerea regionale Piedmont Airlines, un’affiliata di American Airlines, ha pagato una multa da 15.625 dollari all’Occupational Safety and Health Administration per la morte di un impiegato di terra ...