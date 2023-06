Opel | il logo ' Blitz' si rinnova per il 2023

rinnova il suo, il celebre ' Blitz ', in chiave elettrificata . Sarà introdotto sulla produzione dei veicoli a partire dal 2024 . Continuerà a essere l' elemento centrale della bussola del ......dei motori a combustione interna il fulmine poteva rappresentare in maniera chiara la vocazione sportiva del marchio, nel 21esimo secolo, in piena transizione elettrica, non poteva esserci...Il fulmine è ilufficiale didal 1963 , quando sostituì il precedente emblema con una Z al centro di un anello. Il fulmine simboleggia velocità, successo ed energia, e richiama anche il ...

Ora tocca a Opel cambiare logo Motor1 Italia

La Casa tedesca ha deciso di rivedere gli stilemi del suo logo per dare maggior risalto alle strategie di elettrificazione ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...