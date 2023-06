Onicomicosi | cos’è e come combattere le macchie sotto le unghia dei piedi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Se nei mesi estivi temi o sei soggetto all’e non saicombatterla, ecco tutto quello che c’è da sapere in merito Siamo finalmente in estate. Questo significa che il caldo è arrivato definitivamente e, con lui, la voglia di passare del tempo al fresco: spazio ai bagni in piscina e al mare, alle passeggiate nei boschi ombreggiati e aisempre a mollo in qualsiasi pozza si trovi. Con l’estate arriva anche un cambio dell’armadio: i jeans lunghi fanno posto a quelli corti, le maglie di lana alle t-shirt di cotone e le scarpe chiuse a sandali e ciabatte. Proprio per questo, idevono essere sempre puliti e a posto: ecco cosa c’è da sapere sull’delle unghie deicombatterla ...

... Olio 31, cheil must have per energizzare tutto il corpo 3.presenza di batteri e funghi che causano la. iO Donna ...Per'altro può servire il collutorio Collutorio in lavatice. ... Questocausa spesso di cattivi odori e di un bucato che non ... In caso di, lo si può usare anche per le unghie delle ...... Olio 31, cheil must have per energizzare tutto il corpo 3.presenza di batteri e funghi che causano la. iO Donna ...