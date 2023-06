Onana-Manchester United al momento fermo! La situazione – Sky

(Di lunedì 26 giugno 2023)per ilnon è vicino al, in attesa di capire se gli inglesi faranno davvero un tentativo. Di Marzio, dopo le novità su Brozovic, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport aggiorna sul portiere. IN USCITA? – Gianluca Di Marzio tira il freno: «Sul discorso di Andréoggi non ci sono stati passi avanti, nel senso che non c’è ancora un’offerta ufficiale del. L’Inter vuole cinquanta milioni di euro più bonus, se dovesse arrivare quella cifra è chiaro che la prenderebbe in considerazione scegliendo un altro portiere. Domani mattina intanto arriva Marcus Thuram, scippato al Milan: visite mediche e firma sul contratto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Su di lui è forte ilUnited . L'Inter, intanto, ha già stilato una lista di possibili sostituti dell'ex Ajax . INTER, TRE NOMI IN LISTA SE PARTECome spiega ' La Gazzetta dello Sport ...Il piano dell' Inter : venderealUnited per riprendersi Romelu Lukaku dal Chelsea . I Blues hanno già comunicato ai dirigenti nerazzurri di non voler trattare ancora sulla base del prestito. Lukaku va comprato, ...Per il resto bisogna capire se arriverà oppure no dalquesta offerta per". Ieri tutti davano per certo l'accordo fra Brozovic e i sauditi, ma per Biasin le cose stanno altrimenti. ' ...

Il piano Inter: comprare Lukaku con i soldi di Onana La Gazzetta dello Sport

Il sì dello spagnolo a un trasferimento nella Saudi Pro League spingerebbe il club di Manchester a fare già entro fine settimana una proposta ai nerazzurri per il cartellino del camerunese, al quale i ...André Onana resta sempre nella lista dei calciatori che potrebbero lasciare l'Inter nell'ottica di fare cassa. E in pole position per il portiere camerunese c'è da tempo ...