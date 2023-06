Onana | che gol! Poi sfotte Dumfries

Il video su Instagram è accompagnato da una frase rivolta al suo compagno di squadra Dumfries: 'Mamma mia, è l'ultima voltati faccio vedere come si segna un ...'LO COMPRIAMO' - Un discorsol'Inter è pronta ad affrontare, anche se prima sarà necessario cedere. Raccolto il gruzzoletto, Ausilio si presenterà a Londra con questa proposta: prestito di ...Per me torna', oppure: 'Certotorna, come vendiamolo ufficializzano ma è tutto fatto, O crediAusilio vada a Londra per sentirsi direnon ce lo danno in prestito ' e ancora: '...

Onana, 50 mln più bonus dallo United: chiusura vicina. Inter su 3 profili: nome nuovo in Italia fcinter1908

C'è anche l'Inter nella folta lista dei club che pensano a Emil Audero, portiere in forza alla Sampdoria.L'Inter si è aggiunta alle squadre che pensano a Emil Audero oer la prossima stagione. Il portiere della Samp, fermo per infortunio, potrebbe ...