Onana allo United? Contrattacco - Inter | chi compra con quei soldi | attacco stellare

Il piano dell' Inter : vendereal Manchester United per riprendersi Romelu Lukaku dal Chelsea . I Blues hanno già comunicato ... è dunque di vendere il portiereUnited per avere i contanti ...Il laterale del Chelsea è reduce da un paio di stagioni deludentiStamford Bridge ed avrebbe una gran voglia di rifarsi in Serie A, specialmente dopo aver recuperato dall'infortunio al polpaccio.United e rinnovo in stand - by: Inzaghi fa tutto per LukakuL'arrivo di Marcus Thuram, atteso giovedì per le visite mediche e la firma con l'Inter, non completerà l'attacco nerazzurro: ...

MERCATO – Onana allo United Le possibili alternative low-cost per l’Inter Io Tifo Inter

Dopo i dolorosi addii di Tonali e Brozovic, i club milanesi si muovono per rassicurare i tifosi e fornire a Pioli e Inzaghi i pezzi buoni per la prossima stagione. Se l'ex Chelsea sembra vicino, molti ...Traffico piuttosto intenso in direzione Inter, in quota portieri: in vista dell’addio di Onana, troppi sul taccuino Che Juan Musso trovi un posticino al sole all’Inter per non dover rimanere a Bergamo ...