Omicidio Thomas Bricca | l’indagato torna in piazza | scatta la rissa

(Di lunedì 26 giugno 2023) È una storia che sembra non avere fine quella dell’di, il 18enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola alla testa da due sicari in scooter il 30 gennaio scorso. Un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica e che ancora oggi non ha trovato una soluzione. Due persone sono indagate per il delitto, padre e figlio della famiglia Toson, ma non ci sono prove schiaccianti contro di loro. La famiglia della vittima chiede giustizia: “Qualsiasi cosa succeda vi riterremo direttamente responsabili”. Ma cosa è successo davvero quella sera? Chi ha voluto la morte di? E perché?sul luogo del delitto e scoppia laSabato scorso, uno degli indagati per ...

È una storia che sembra non avere fine quella dell'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola alla testa da due sicari in scooter il 30 gennaio scorso. Un caso che h ...