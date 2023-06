Omicidio nipote del boss | tensioni in aula a Napoli durante la sentenza

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione, oggi, nel Tribunale di, dopo la lettura dellaemessa dalla Corte di Appello con la quale sono state pressoché confermate le condanne nei confronti di Maurizio Apicella e di Ciro Di Lauro, ritenuti gli assassini di Nicholas de Martino, il 17enne accoltellato a morte la notte del 25 maggio 2020 in via Vittorio Veneto a Gragnano, in provincia di. La madre e la sorella – che si aspettavano una condanna all’ergastolo – sono andate in escandescenze quando il giudice ha letto il verdetto che confermava la condanna a 18 anni per Maurizio Apicella e, invece, 9 anni e 4 mesi per Ciro Di Lauro al quale erano stati inflitti dieci anni. Dopo l’intervento della Polizia la situazione è tornata alla calma e il giudice ha potuto così proseguire la lettura del dispositivo. ...

