Omicidio di Claudia Lepore | killer condannato a 30 anni

Leggi Anche Chef sequestrato in Ecuador, l'ex moglie: 'Una messinscena' El Chino unico responsabile - Dopo il ritrovamento del corpo, El Chino aveva confessato l'alla polizia locale, ...... noto come 'El Chino', artigiano di 48 anni ritenuto essere responsabile dell'diLepore , 59 anni, originaria di Carpi (Modena), trovata priva di vit a all'interno del frigorifero ...L'a Santo Domingo nel 2021. L'uomo deve scontare 30 anni. Nel corso delle indagini lui stesso aveva tirato in ballo l'ex socia della vittima e un altro imprenditore. Cosa hanno deciso i ...

Claudia Lepore strangolata e nascosta nel frigorifero, "El Chino" condannato Today.it

Antonio Lantigua, conosciuto come "El Chino", era reo confesso del delitto avvenuto nel 2021 a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana. Il corpo fu trovato legato e imbavagliato nel frigorifero ...La 59enne originaria di Carpi era stata trovata senza vita all'interno del frigorifero della sua abitazione sull'isola caraibica il 21 gennaio del 2021 ...