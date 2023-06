Oltre 2 milioni di musulmani per il pellegrinaggio alla Mecca Via le restrizioni pandemiche

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'Hajj è uno dei cinque pilastri dell'Islam . Consiste nel recarsi almeno una volta nella vita in, se non si hanno problemi economici e finanziari. Quest'anno iche vogliono andare nella città santa saudita per questa esperienza religiosa raggiungeranno i 2e 200 mila. Un numero stabilito dalle autorità dello Stato arabo dal 2016 in avanti, in conseguenza...