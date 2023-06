Olimpiadi 2024 | Rugby a 7 | Italia maschile | azzurri out dalla corsa ai Giochi La Spagna vince ai quarti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Seconda giornata a Cracovia per il torneo diseven deiEuropei e per la palla ovale l’impegno in Polonia vale anche come torneo di qualificazione alledi Parigi. Oggi si è chiusa la fase a gironi e per il torneosono andati in scena anche idi finale. Ecco come è andata. Si conclude con una netta vittoria la fase a gironi dell’, che come da pronostici supera nettamente la Polonia 50-0. Match già chiuso nel primo tempo, quando vanno in meta Lai, Vaccari e Pani per il 19-0 con cui si va al riposo. Non rallentano glinella ripresa, segnano subito con Pani, poi altre quattro marcature con Cioffi, Cuminetti, Fusco e Bruno, eche si impone con un netto 50-0. ...

Sono partite le eliminatorie individuali di tiro con l'arco ai Giochi Europei 2023 di Cracovia , importanti perché oltre alle medaglie mettono in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi. Avanzano, dopo la prima giornata, due dei tre arcieri in campo: Alessandro Paoli ha battuto 6 - 4 lo sloveno Den Habjan Malavasic conquistando così un posto agli ottavi dove ...

