Olimpiadi 2024 | Rugby a 7 | Italia femminile | le azzurre fuori dalla corsa ai Giochi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Seconda giornata a Cracovia per il torneo diseven deiEuropei e per la palla ovale l’impegno in Polonia vale anche come torneo di qualificazione alledi Parigi. Oggi si è chiusa la fase a gironi e per il torneosono andati in scena anche i quarti di finale. Ecco come è andata. Nella fase a gironi lerialzano la testa dopo i due ko di ieri e con la Norvegia arriva un netto 57-0. Nel primo tempo mete di Ranucci, Buso due volte, poi Stefan e Granzotto per il 31-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa l’insiste e va a segno con Stefan, Rigoni, Paganini e nuovamente Stefan per il 57-0. Risultato che vale il terzo posto dietro a Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Decisivi per lei risultati degli ...

Seconda giornata a Cracovia per il torneo di rugby seven dei Giochi Europei e per la palla ovale l'impegno in Polonia vale anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi si è ...