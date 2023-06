Olimpia vs Melgar – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’cercherà di assicurarsi il primo posto nel suo gruppo di Copa Libertadores quando ospiterà ilmercoledi 28 giugno Gli ospiti, invece, non riusciranno a raggiungere le prime due posizioni, ma sperano di mantenere il terzo posto e di qualificarsi per la Copa Sudamericana. Il calcio di inizio divsé previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsb a che punto sono le due squadreLa scorsa stagione l’non è riuscita ad accedere ai turni ad eliminazione diretta della Copa Libertadores, ma questa volta non ha avuto problemi e si è assicurata il posto tra le prime due con una partita in meno. I paraguaiani sono una delle tre squadre che non hanno ancora perso ...