Olimpia Milano | Shields rinnova fino al 2026

(Di lunedì 26 giugno 2023) Come già annunciato nei giorni scorsi,blinda Shavon. La guardia dell’prolunga contrattoal. . “Per me è un onore ricevere questo tipo di fiducia dall’. Sono anche grato di poter continuare ad indossare la maglia dell’e rappresentare la città die i suoi tifosi. Faccio parte di questo progetto da tre anni e sono entusiasta di continuare ad esserlo in futuro. Ora vogliamo continuare a costruire tutti insieme”, queste le parole dell’ex giocatore di Baskonia. SportFace.

Nicolò Melli, fresco vincitore dello scudetto con l'Olimpia Milano, dopo una battaglia al meglio delle LBA Finals di 7 partite ha parlato del numero di gare, a suo giudizio troppe. "Non ha senso. Sono troppe le partite."

