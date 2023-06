Ogni modifica alla legge sulla tortura sarebbe uno sfregio allo Stato di diritto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi è la giornata dedicata dalle Nazioni Unite alle vittime di. L’articolo 13 della nostra Costituzione afferma che “è punitaviolenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Una norma che non lascia spazio a dubbi, interpretazioni, mistificazioni: ladeve essere punita. Ed è la sola volta nell’intero testo della Carta Costituzionale che viene usato il concetto di punizione. Ci sono voluti 69 anni per adeguare la legislazione penale italiana al volere dei costituenti, arrivati a quelle conclusioni dopo avere vissuto in prima persona le violenze e le torture nelle prigioni del regime fascista. Solo nel 2017 è stata infatti approvata lache ha introdotto il crimine dinel codice penale italiano permettendo di perseguire i presunti ...