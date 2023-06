Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio | al via gli ordini delle due supersportive

LeRomeno Giulia e Stelvio Quadrifoglio si potranno avere anche con specifiche offerte Stellantis Financial Services e Noleggio Chiaro di Leasys (maggiori informazioni delle offerte con ...L'attuale gamma della casa torinese -500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo - è disponibile in diverse sfumature di colore tra cui: Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione,...LeRomeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio arrivano nelle concessionarie italiane. La casa del Biscione , infatti, ha annunciato il via agli ordini delle rinnovate versioni più sportive dei due ...

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: al via gli ordini ClubAlfa.it

Le due sportive targate Alfa Romeo possono contare su uno strepitoso motore V6 biturbo da 520 CV abbinato al nuovo scarico Akrapovich ...Alfa Romeo aveva anticipato i contenuti del restyling della Giulia e della Stelvio Quadrifoglio con l'edizione speciale "Quadrifoglio 100° Anniversario", già andata sold-out. Adesso, la casa automobil ...