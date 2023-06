(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) –speranza per i pazienti con, tumore raro del sangue che colpisce circa 100mila persone nel mondo e quasi 9mila in, costretti a cambiare terapia perché ormai resistenti o intolleranti a quella che stanno seguendo. Questo bisogno trova ora risposta in asciminib (*), farmaco in compresse mirato all”interruttore molecolare’ della malattia, ma dotato di un meccanismo d’azione innovativo che lo rende più efficace e tollerato. Sviluppato dalla svizzera Novartis, il trattamento è disponibile anche nel nostro Paese, rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. La(Lmc) rappresenta il 15% di tutti i casi die colpisce gli ...

Lafiammata africana dell'anticiclone Scipione interesserà soprattutto il Nordovest, la ...africano Scipione comincerà lentamente a perdere di potenza al Nord dove l'atmosfera diventerà...Il Tribunale unificato dei brevetti è unacorte internazionale con giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei. E avrà una ...e il capoluogo della Lombardia ha avuto illibera.Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi lunedì 26 giugno 2023,chance per centrare il colpo grosso ... [email protected] Copyright 2023 Associazione Culturale Zerottonove -G. Nicotera, 36 - 84081 ...

Nuova via contro leucemia mieloide cronica, Scemblix sbarca in Italia Adnkronos

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in ...Protezione per i ciclisti e un grande boulevard con marciapiedi larghi. Non sarà più possibile parcheggiare lungo la via ...