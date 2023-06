Nuoto | ecco i 32 azzurri convocati da Butini per il Mondiale di Fukuoka

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il direttore tecnico della Nazionale diCesareha ufficializzato l’elenco degli atletiper i ventesimi Mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a, in Giappone, dal 23 al 30 luglio. La squadra azzurra è composta da 32 atleti, 19 uomini e 13 donne, e partirà da Roma per Tokyo giovedì 13 luglio. Presenti tutte le staffette tranne la 4×200 femminile. Nessuna sorpresa nei nomi tranne l’esclusione di Giacomo Carini, sceso sotto il tempo limite nei 200 farfalla ma lasciato a casa in favore di Federico Burdisso, che sarebbe comunque partito per il Giappone dovendo disputare la 4×100 misti. C’è Anita Bottazzo, che ha mancato il tempo limite nei 50 rana per soli tre centesimi, ma farà comunque parte della spedizione. Parte per il Sol Levante anche Benedetta Pilato, che non sarà della gara nei ...

... la figlia sbarca su L'Isola dei Famosi, ma la scena non passa in tv: cosa è successo La rivelazione di Nathaly Caldonazzo 'Quando ho raggiunto Sant'Elena ada Playa Tosta - ha raccontato ...Non a caso, l'Istituto Manzoni nell'anno scolastico 2022/23 ha accompagnato con mezzi propri gli studenti in piscina per ile la pallanuoto, nonché in palestre dedicate per i corsi di yoga e ...dove vederli in tv e streaming, e dove vedere le gare delle varie squadre dell'Italia. La ... si prevede un mix di sport olimpici e non olimpici, tra cui atletica leggera,, ciclismo, ...

Verso Fukuoka 2023. Butini: "Ecco la Nazionale" FIN - Federazione Italiana Nuoto

Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini, all'indomani del 59° Trofeo Sette Colli - Internazionali di Nuoto, comunica l'elenco degli atleti convocati per i XX Campionati Mondiali in ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...