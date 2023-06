Nulla da fare per il campo largo in Molise | in Regione si va verso la riconferma del centrodestra

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lo spoglio delle elezioni regionali inprocede lentissimo ma la tendenza che deriva dai dati delle prime sezioni scrutinate è chiara. Ilvala vittoria con Francesco Roberti, sindaco di Termoli appoggiato dale anche da Italia Viva e Azione. Al momento guida la competizione con il 60,6% di preferenze, mentre Roberto Gravina (sindaco dibasso e candidato del centrosinistra sostenuto da Pd e M5S) è fermo al 37,3%. Dietro il civico Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti). Il vincitore subentra al governatore uscente Donato Toma (Forza Italia) che non è ricandidato. Bassissima l’affluenza alle urne che non arriva al 50%. In totale, infatti, il dato definitivo della partecipazione a queste consultazioni è del 47,94 per cento, quasi cinque punti in meno del 2018.. ...

20.00 Biden: Usa estranei a rivolta Wagner Il presidente americano Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti e i loro alleati "non hannoa che" con gli eventi dello scorso weekend in Russia, quando il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha minacciato di marciare su Mosca. "Abbiamo detto chiaramente che non siamo coinvolti. ...che di base non si sappia già, ma ogni tanto è meglioun piccolo riepilogo in modo tale da avere tutto ben chiaro. Stai per andare in vacanza con i tuoi bambini Ecco allora cosa non devi ...daanche per Riccardo Bonadio , arresosi con un netto 6 - 4 6 - 1 al numero diciassette del tabellone Emilio Gomez.

Ucraina, ultime notizie. Prigozhin: «Non era golpe, ma protesta». Biden: sostegno a Kiev a ... Il Sole 24 ORE

One Piece - Netflix: Oda non farebbe mai nulla di sbagliato per lo show, lo dice l'attore di Luffy in una nuova intervista.Silvio Berlusconi è morto ieri all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava da venerdì scorso alcuni controlli legati alla leucemia cronica di cui soffriva da tempo. Il fere ...