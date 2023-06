Nove donne su dieci soffrono di cellulite | può essere sconfitta?

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) La maggior parte degli italiani ha terminato le vacanze estive, sono state settimane di riposo e di disconnessione che sono servite a molti per ricaricare le batterie ma anche per tornare alla routine quotidiana con qualche chilo in più. In base ai dati a disposizione di www.nutritienda.com, sei italiani suingrassano durante la stagione estiva: questi dati aumentano in modo significativo per le persone tra i 40 e i 60 anni, poiché quasi l’80% di questa fascia d’età mette su peso. Per quanto riguarda il sesso, la proporzione è di cinquesue di sette uomini su. I cambiamenti nella routine quotidiana, degli orari e delle abitudini alimentari, provocano un aumento medio di peso di tre-quattro chili tra luglio e agosto. Durante l’estate e soprattutto durante le vacanze, aumenta il consumo di alcool ...