Nothing svela Glyph Composer e Swedish House Mafia Glyph Sound Pack

(Di lunedì 26 giugno 2023) In attesa del lancio del nuovo smartphone, Phone (2), l'azienda con base a Londra hatopermette di creare la propria suoneria grazie ad un insieme di toni, suoni e luci corrispondenti sul retro degli smartphonedistinti da led luminosi caratteristici dei dispositivi dell'azienda fondata da Carl Pei. Phone (2) sarà presentato l'11 luglio, la seconda versione del dispositivo avrà una suoneria esclusiva degli

Il CEO dell'azienda Carl Peiil design unico del cavo di ricarica delPhone (2), frutto di un lungo processo di sviluppo e sperimentazione. La presentazione delPhone (2) è ormai alle porte e il design del ...Inc.il suo ambizioso piano per l'aggiornamento del software: arrivaOS 2.0, un'interfaccia utente rivoluzionaria per ilPhone (1).Inc., casa produttrice del ...

Phone (2): Nothing svela anche la misura del display

Questo il commento di Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing : ...Nothing ha annunciato la collaborazione con gli Swedish House Mafia per il nuovo Glyph Composer che gli utenti troveranno in Phone 1 e 2.