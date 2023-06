Non solo la Maturità | perché è ora di abolire anche l' esame di terza media

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sposo l’appello del mio amico e collega Antonio Gurrado e innalzoil mio: dopo la, aboliamol’di. Entrambi vivono lo stesso doloroso declino. Tre prove scritte (quella Invalsi svolta durante l’anno) eliminate durante il periodo covid e riabilitate quest’anno. Orale multidisciplinare. Commissione interna e presidente interno. Regola fondamentale: il voto d’ammissione non si può abbassare altrimenti scatta il ricorso estivo tanto temuto dal docente in ferie. E intanto i nostri ragazzi terminano le medie incapaci di comprendere un testo (minimamente articolato) in lingua madre; scarsa la produzione scritta. Nelle lingue straniere il livello si abbassa (tendenzialmente) con l’ascolto di “The second world war” che spopola alternandosi con il jazz in ...

Mi concentro principalmente sulla mia famiglia e mio figlio, durante una stagione trascorro un terzo del mio tempo daè divertente per mio figlio e ovviamente per me. Un giorno, mentre ...Si divide,si unisce'. La carriera di Annalisa Minetti Cantante, interprete, ma anche atleta ... ma nonostante questo ci tenevo a passare anchedue ore per poter mandare anch'io un messaggio ...La compagine di Skocic ha vintouna delle ultime gare giocate. La Romania invece ha raggiunto la semifinale dell'Europeo già nel 2019 ma quest'annoè riuscita a essere la sorpresa del torneo ...

Inizia la settimana di Frattesi: derby Inter-Milan ma non solo. Dionisi perde anche Lopez TUTTO mercato WEB

Delle famose competenze da fotografare con l'ultima prova non si vede traccia. E i dati Invalsi parlano chiaro: gli studenti italiani hanno carenze strutturali in tutte le materie. Perché allora conti ...Ennesimo atto disdicevole del Pd nei confronti di Silvio Berlusconi, con l'uscita dall'aula dei consiglieri del Municipio XIII di Roma durante il minuto di silenzio in apertura dei lavori ...