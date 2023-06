Non sarà rapido | ma è iniziato il declino di Putin L’analisi di Pelanda

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 giugno 2023) La Russia continua a bombardare l’Ucraina perché non è possibile che nella Nato entrino delle nazioni in guerra:, il cui, vuole lasciare l’Ucraina in uno Stato in stato di guerra affinché non entri formalmente nell’Alleanza. Lo dice a Formiche.net Carlo, economista, accademico e uno degli analisti più attenti delle relazioni internazionali, secondo cui Cina e Occidente sono i due player le cui performance potrebbero influenzare l’esito del post golpe in Russia. Èil processo che potrebbe portare al crollo politico al Cremlino? Sì, ma non non subito perché la capacità di resistenza del regime è molto forte, quindi bisogna prepararsi a un cambiamento politico ma che nonnell’immediato. Si tratta di una questione che richiederà ancora del ...