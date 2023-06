Non riconoscere le famiglie arcobaleno porta allo stigma | sul tema c’è un silenzio rumoroso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) di Vera Cuzzocrea, psicologa e psicoterapeuta E’ recente l’impugnazione della Procura di Padova di 33 atti di nascita (dal 2017 ad oggi) di figli di coppie di donne per l’annullamento della trascrizione della madre non biologica. Bambini, fratelli e nonni che crescono in una famiglia messa in discussione, genitori che per la legge non lo sono più o non lo sono mai abbastanza. In attesa di sapere cosa riterrà di fare il Tribunale veneto, questeassistono sollevate alla decisione contraria del Tribunale di Milano relativa ad altre tre coppie di donne i cui figli sono nati all’estero con la procreazione medicalmente assistita (l. 40/04). L’ufficio milanese ha invece accolto quanto richiesto dalla procura rispetto al figlio di due papà nato in Italia con la maternità surrogata, poiché vietata. Sono genitori e figli, uniti da legami affettivi, dentro sistemi ...