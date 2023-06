“Non l’hanno mandato in onda” Isola dei Famosi | Nathaly Caldonazzo incastra la produzione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’dei2023 è finita da un paio di settimane ma l’attenzione intorno al reality show condotto da Ilary Blasi è ancora alto. I concorrenti continuano a rilasciare interviste e a svelare curiosità sul reality show vinto da Marco Mazzoli, lo speaker radiofonico e conduttore della trasmissione Lo zoo di 105. In questi giorni era stato Gian Maria Sainato a raccontare qualche aneddoto sulla sua esperienza in Honduras, in particolare su scene tagliate e non mandate in. Il modello, che ha abbandonato l‘deia pochi giorni dalla finale, ha rilasciato una lunga intervista a Biccy in cui ha parlato di quanto accaduto sulla Playa: “Il bagno di me ed Helena nudi, che seppur è stato ripreso dalle telecamere non è statoinnemmeno ...