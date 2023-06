Non ci credo assolutamente | Crosetto | bomba sul futuro del governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Giornate complesse, per la maggioranza, che ha dovuto fare i conti con più di una tensione interna. Si pensi per esempio al Mes, dunque il caso-Daniela Santanché. Insomma, come tutti i governi, ci sono alcune proverbiali gatte da pelare. Ma secondo Guido, ministro della Difesa, non ci sono reali motivi di preoccupazione. In un'intervista al Corriere della Sera, il "Gigante" e fondatore di Fratelli d'Italia afferma che "sarebbe assurdo" pensare già alla campagna elettorale per le prossime elezioni europee, "abbiamo la responsabilità di governare il Paese in uno dei momenti più difficili da 70 anni. E la politica è sempre un compromesso tra ciò che desideri e ciò che puoi ottenere". E ancora, interpellato dal quotidiano di via Solferino, Guidoaggiunge: "Giorgia Meloni minaccia di portare tutti al voto? Non ci...