Nocera Inferiore | in manette 42enne per spaccio di stupefacenti

Leggi su zon

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nella serata del 22 giugno scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale di(SA) hanno arrestato per detenzione ai fini didiunsorpreso a bordo di uno scooter con 35 gr. di cocaina indosso. Nella circostanza, è stato altresì deferito in stato di libertà per il medesimo reato, il passeggero del motociclo. L’Autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Segui ZON.IT su Google News.