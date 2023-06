No! L'autismo non è causato dai vaccini. Le bufale del film 'Vaxxed'

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 giugno 2023) Potreste trovare diverse condivisioni Facebook che stanno rilanciando il “documentario”dedicato al sostegno delle tesi No vax, in particolare quelle che collegano ial. Ilè stato già ampiamente smentito fin dal suo ritiro dal TribecaFestival di New York, dove stava per essere presentato. Qui forniamo alcuni spunti per permetterne una visione critica. Per chi ha fretta: Il presunto collegamento tra iè stato ripetutamente smentito. Uno studio del 1998 sulla rivista The Lancet che coinvolgeva 12 pazienti aveva messo in dubbio icome causa del. Il principale autore dello studio, il gastroenterologo Andrew Wakefield, è stato accusato di gravi violazioni ...