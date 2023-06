Niente più spettacoli ideati da Piero Angela ai Fori Imperiali L’ex sindaco Marino | «Il Comune chieda scusa»

"Essendo a Roma per qualche giorno, pensavo di andare a rivedere i meravigliosi spettacoli che con la regia di Piero Angela realizzammo dal 2014 nei Fori di Augusto e Cesare. Aprendo il sito ...Grazie a chi c'è sempre stato senza mai chiederema dandomidi quanto immagina e grazie ai miei amici, quelli che erano presenti e quelli che tifavano per me da casa'. Nessun ...Con Bellingham in, il pallone d'oro 2018 si prepara a guidare il centrocampo del Real per la dodicesima stagione.

Rimosso l’alveare dalla “Casa della salute”: niente più api nel reparto di radiologia RomaToday