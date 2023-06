Niente Arabia Saudita per Luka Modric | il Real Madrid annuncia il rinnovo fino al 2024

(Di lunedì 26 giugno 2023)resta ale rinnova per un’altra stagioneal 30 giugno. Accostato nelle ultime settimane ai club sauditi, il centrocampista croato ha rifiutato tutte le offerte e ha deciso di legarsi ulteriormente ai blancos. Arrivato alnel 2012, nelle sue undici stagioni, ha giocato 488 partite e ha vinto 23 titoli: 5 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 3 Campionati, 2 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole. “Futuro? Ho già detto quel che voglio fare, non mi piace ripetermi”, aveva detto nelle ultime settimane, riferendosi ai vari rumors di mercato. Con Bellingham in più, il pallone d’oro 2018 si prepara a guidare il centrocampo delper la dodicesima ...

'In conclusione,sentimenti, speranze e illusioni: diventiamo ancora più forti e ... Ue, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, India, Ucraina,Saudita, Sudafrica, Gran ...... si vede come i grandi emettitori siano in questo caso il Vecchio Continente eSaudita. Meno ...sconti. Infine, qui sopra, le emissioni provenienti da Asia e Australia: si possono ...La notizia è la sua nuova destinazione: l'Al - Ahli inSaudita.ITALIA - Per l'ex Hoffenheim, 32 anni il prossimo 7 ottobre, si era vociferato anche di un possibile futuro in Serie A.

Roberto Firmino ha lasciato il Liverpool in scadenza di contratto. Poteva essere un’opportunità anche per l’Inter, ma il brasiliano ha già scelto la sua prossima squadra TUTTI IN ARABIA - Anche Firmin ...Roberto Firmino, in scadenza col Liverpool, sta per firmare con l'Al-Ahli. L'attaccante brasiliano, che in passato era stato accostato a Inter ...