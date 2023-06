Leggi Ancheviola il patto sul tradimento, scuse pubbliche alla fidanzata incinta E' stato proprio Davi Lucca ad azionare il meccanismo che ha rivelato cheBiancardi avranno presto una femminuccia. Ha pigiato un bottone e alle spalle del trio due nuvole di fumo rosa hanno annunciato il sesso del bebè, poi una pioggia di coriandoli dello ...Cosìè passato al contrattacco, scusandosi pubblicamente consul web. " Lo faccio per voi due e per la vostra famiglia. Giustificare l'ingiustificabile. Non ce n'era bisogno. Ma ho ...In Brasile il volto diBiancardi è noto in primis come modella, ma la sua popolarità sui social non poteva non esplodere con lo scoop riguardante la sua relazione congestisce ...

Neymar e Bruna Biancardi, il gender reveal dopo il tradimento TGCOM

Le scuse del calciatore sono servite e la coppia è più felice di prima mentre aspetta di scoprire se in arrivo c'è un maschio o una femmina ...Neste último domingo (25/06), foi exibida no “Domingo Espetacular”, da Record TV!, uma entrevista com Fernanda Campos, suposta amante de Neymar Jr. Na ocasião, a modelo afirmou que já se relacionou co ...