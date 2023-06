Netflix non si dà pace con gli abbonamenti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nuovo test in Canada: stop alla tariffa base, i nuovi abbonati alla piattaforma potranno scegliere solo tra le offerte con pubblicità, standard e premium

Non sai cosa guardare su Netflix Ecco le 10 serie TV più amate dagli utenti Internet Tuttogratis

Arriva la quarta e ultima stagione della serie ideata da Mindy Kaling con Maitreyi Ramakrishnan e la voce narrante di John McEnroe.In Canada, Netflix ha deciso di eliminare il livello di abbonamento Base, lasciando quindi solo quello con pubblicità. Vediamo i dettagli.